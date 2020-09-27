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Асмус разгневала пользователей Сети очередной откровенной ролью — «совсем опустилась» 

WMJ.ru 3 часа назад
«Асмус совсем опустилась уже»
Фото: WMJ.ru
Ранее актриса подверглась жесткой критике за «обнаженку» в фильме «Текст». Многие считают, что эта роль спровоцировала ее развод с Харламовым.
После откровенных съемок в фильме «Текст» 32-летняя актриса театра и кино Кристина Асмус подверглась травле в Сети. Хейтеры долго атаковали ее в комментариях, критикуя как смелые роли Кристины, так и ее мужа Гарика Харламова, который вскоре после этого подал на развод.
Недавно на видеохостинге YouTube был опубликован трейлер фильма в «Китобой», звездой которого стала Асмус. В картине она исполнила роль вебкам-модели, в которую влюбляется главный герой.
В ролике можно увидеть, как ее героиня появляется в кадре в нижнем белье, соблазнительно позирует и танцует стриптиз. По словам режиссера фильма, Кристина в какой-то момент отказалась от роли, испугавшись, что после «Текста» снова подвергнется травле, но увидев уже отснятый материал приняла решение вернуться в проект.

«В декабре я снялась в полнометражном фильме Китобой Это не хоррор, это драма. Я сыграла девушку из секс видеочата. Был мой самый длинный дубль в карьере, который длился 43 минуты», — рассказала актриса своим подписчикам.

В комментариях под трейлером к фильму актрису раскритиковали за откровенную роль.

«Асмус понесло не в ту степь», «Кристинка опять сама себя играет!», «Асмус похоже нашла свою уверенную нишу в кино», «Асмус как всегда торгует лицом и телом», «Асмус совсем опустилась уже» — пишут пользователи Сети, посмотревшие видео.

Тем не менее фильм «Китобой» был тепло встречен критиками и зрителями на фестивале «Кинотавр-2020», где он получил приз за лучшую режиссуру (Филипп Юрьев). Российские зрители смогут увидеть нашумевшую картину в кинотеатрах с 8 октября.
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Звёзды , Филипп Юрьев , Гарик Харламов , Кристина Асмус
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