Ранее актриса подверглась жесткой критике за «обнаженку» в фильме «Текст». Многие считают, что эта роль спровоцировала ее развод с Харламовым

После откровенных съемок в фильме «Текст» 32-летняя актриса театра и кино Кристина Асмус подверглась травле в Сети. Хейтеры долго атаковали ее в комментариях, критикуя как смелые роли Кристины, так и ее мужа Гарика Харламова, который вскоре после этого подал на развод.

Недавно на видеохостинге YouTube был опубликован трейлер фильма в «Китобой», звездой которого стала Асмус. В картине она исполнила роль вебкам-модели, в которую влюбляется главный герой.

В ролике можно увидеть, как ее героиня появляется в кадре в нижнем белье, соблазнительно позирует и танцует стриптиз. По словам режиссера фильма, Кристина в какой-то момент отказалась от роли, испугавшись, что после «Текста» снова подвергнется травле, но увидев уже отснятый материал приняла решение вернуться в проект.

«В декабре я снялась в полнометражном фильме Китобой Это не хоррор, это драма. Я сыграла девушку из секс видеочата. Был мой самый длинный дубль в карьере, который длился 43 минуты», — рассказала актриса своим подписчикам.

В комментариях под трейлером к фильму актрису раскритиковали за откровенную роль.

«Асмус понесло не в ту степь», «Кристинка опять сама себя играет!», «Асмус похоже нашла свою уверенную нишу в кино», «Асмус как всегда торгует лицом и телом», «Асмус совсем опустилась уже» — пишут пользователи Сети, посмотревшие видео.