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В Сети опять «накинулись» на Асмус 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Пользователи Сети снова раскритиковали актрису Кристину Асмус за съемки в фильме "Китобой", где она сыграла вебкам-модель. Трейлер картины опубликовали на YouTube.
В ролике актриса предстала в нижнем белье, танцуя стриптиз. В Сети Асмус раскритиковали: по мнению пользователей, она нашла себе "уверенную нишу в кино".

«Асмус понесло не в ту степь», «Кристинка опять сама себя играет!», «Асмус как всегда торгует лицом и телом», «Асмус совсем опустилась уже», — написали в комментариях.

Кадр из трейлера фильма "Китобой"
Как рассказал режиссер, изначально Асмус отказалась от участия в фильме, так как испугалась травли, как после игры в "Тексте", но после передумала.
Ранее "Рамблер" сообщал, что зрители негативно отреагировали на новое шоу с Асмус.
Звёзды , Видео , Кристина Асмус
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