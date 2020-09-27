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Надежда Михалкова: «Везла коляску и думала… а что, если отпустить ее в пруд?» 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
«Везла коляску и думала: отпустить ее в пруд?»
Фото: ИД "Собеседник"
27 сентября младшей дочери Никиты Михалкова исполнилось 34 года. Она могла быть мажоркой, но сладкой жизни не получилось. Почему? Ответы — в материале Sobesednik.ru.
Будучи дочерью знаменитого режиссера, Надежда Никитична с самого детства находится в центре внимания. Однако, несмотря на это, Надю нельзя назвать типичной представительницей золотой молодежи. Она не была замечена в громких скандалах, звездной болезни у нее так же никогда не наблюдалось. Даже с бывшим мужем — Резо Гигинеишвили — Михалковой удалось развестись тихо, мирно и без взаимных претензий. Но все-таки в жизни Нади не все так гладко.
Свою первую роль в кино Надя Михалкова сыграла в шесть лет в знаковом фильме своего отца «Утомленные солнцем». Малышка настолько естественно вела себя в кадре, что сразу же получила народную любовь. Школьницей Надежда снялась в папином «Сибирском цирюльнике». 2000-й год принес Михалковой новую значимую работу, и на этот раз уже не папиной картине. Режиссер Тигран Кеосаян в фильме «Президент и его внучка» доверил Наде сразу две роли сестер-близняшек. За эту работу Михалкова получила награду на фестивале «Кинотаврик».
Несмотря на пропуски занятий из-за съемок, Михалкова всегда хорошо училась. Как в школе, так и в вузах. Актерское мастерство она оттачивала на специальных курсах ВГИКа, в Италии изучала историю искусств, высшее образование получила в МГИМО на факультете журналистики. В конце нулевых Надя впервые попробовала себя в роли кинопродюсера и дизайнера одежды.
Со своим будущим мужем Резо Гигинеишвили Михалкова познакомилась в 2005-м на съемках сериала «9 месяцев», где была задействована ее старшая сестра. Анна Михалкова так разрекламировала Наде молодого режиссера, что та решила приехать на площадку и пообщаться с Резо лично. Все это закончилось бурным романом и разводом Гигинеишвили с женой — Анастасией Кочетковой, с которой он воспитывал двухлетнюю дочь Марию.
В 2009 году Надя и Резо поженились, а потом еще и обвенчались в Грузии, на родине жениха. В прессе тогда упорно ходили слухи о том, что своего зятя Никита Сергеевич не принял. Надя лишь совсем недавно наконец опровергла эти домыслы.

«Он привел меня за руку ко мне в дом и сообщил, что мы будем жить вместе, — рассказала Михалкова. — Я ужасно нервничала. Все писали чушь, что я увела Резо из семьи, что из моей семьи его никто не принял. Все было хорошо. Резо с папой поговорили наедине. И все».

В 2011-м Надежда родила дочь Нину. Но вместо радости материнства Михалкова тогда испытала сильную депрессию.

«Она у меня началась даже еще до родов, — призналась актриса. — Когда у меня стал большой живот и я перестала влезать в платья. Потом вышел фильм «Утомленные солнцем-2», и я поняла, что это последняя премьера, на которой я побываю за следующие несколько лет. Думала, что рожу сейчас ребенка — и все! Конец! Буду сидеть дома, а вокруг будут ходить худые актрисы, моложе меня.

А потом, когда мне принесли Нину, я была рада, но у меня отвалился зуб… Я села и подумала, что все, меня больше не будет, я просто превращусь в маму без маникюра, с непокрашенной головой, в джинсах и майке, которая только ухаживает за ребенком…Потом стало еще хуже, потому что нужно было бесконечно кормить ребенка, никуда нельзя было уйти. Я специально сцеживала молоко, чтобы уйти куда-то, придумывала дела. Планка падала в этот момент. Плюс бесконечное чувство вины: где твои материнские инстинкты? Я думала, что лопну от гормонов и всего остального. Когда была в Москве, я везла коляску вокруг прудов и подумала… А что, если ее туда отпустить? Причем я этого не хотела, это была просто мысль за долю секунды. Потом подумала: "Блин, это же ненормальные мысли!"»

Справиться с депрессией Наде тогда помогла сестра, с которой у нее с детства особая связь.

«Я позвонила Ане и сказала, что со мной что-то не то, — делилась Михалкова. — Она мне ответила, что это депрессия, это случается. И добавила, что я не обязана любить ребенка, пока он мне еще не улыбается, все время что-то хочет, поменял твою жизнь, у тебя от него лишние килограммы, один большой дискомфорт пока. Это пройдет».

В 2013-м у Надежды и Резо родился сын Иван. А в 2017-м пара развелась. Появились слухи, что причиной разрыва послужил роман Гигинеишвили со светской львицей Надеждой Оболенцевой, на которой впоследствии режиссер женился (но в этом году Резо в очередной раз развелся и уже успел выйти в свет с новой девушкой. — Прим. Sobesednik.ru).
Надежда Михалкова отпустила Резо в новую жизнь и сейчас не держит на него зла.

«Это мое ноу-хау! Мне кажется, я напишу книгу «Как правильно разводиться», — высказалась Надя. — Я поставила для себя цель, что вне зависимости от того, что будет дальше, у детей есть папа, и я сделаю все от меня зависящее, чтобы дети его любили, уважали. А дальше все будет зависеть от него. Я сделала все, что возможно, со своими принципами, амбициями, мыслями, комплексами. Я скатала это в большой шар, кинула его и, сжав зубы, набралась терпения. Это всегда нелегко, как бы люди ни разводились. На сегодняшний день самое главное, что у детей есть и мама, и папа. Они психологически здоровые дети. Эта была моя цель».

После развода в новых отношениях Надя пока не замечена. Но это лишь дело времени. Михалкова молода, красива, талантлива, умна и без сомнения встретит новую любовь. Если уже не встретила. Просто, может быть, кроме самых близких людей о ее долгожданном счастье пока никто не знает?..
По материалам YouTube-канала «Ещенепознер».
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