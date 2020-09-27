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Рудковская опубликовала селфи с Галкиным без фотошопа: «Такие как есть» 

Стелла Шмель 37 минут назад
Рудковская опубликовала снимок без фотошопа
Фото: @rudkovskayaofficial
Продюсер Яна Рудковская опубликовала новую фотографию. На снимке она стоит рядом с юмористом Максимом Галкиным. Рудковская, которую упрекают в излишне усердном использовании фоторедакторов, заверила своих подписчиков, что на этот изображении все оставлено в первозданном виде.

"Макс попросил выложить в оригинале! Ни грамма фотошопа, зуб даём (выкладывала при нём))! 🤟🏻❤️ Мы такие как есть, кстати ещё ничего",

— подписала снимок Рудковская (здесь и далее оригинальная орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).
@rudkovskayaofficial

"Да пусть хоть что говорят! Это всё от зависти!",

— отметила одна из подписчиц.

"Макс то ничего, а вы конечно постарели!",

— заявил другой подписчик.

"Такие клевые, настоящие и красивые!",

— написала комплимент еще одна поклонница.
Ранее "Рамблер" писал, что в Сети опять накинулись на Асмус.
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