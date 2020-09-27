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Снова в центре внимания: похорошевшая певица МакSим появилась на публике 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Похорошевшая МакSим появилась на публике
Фото: Teleprogramma.pro
Певица МакSим вернулась в Москву около месяца назад. За границей она проходила курс реабилитации после серьезного ДТП. В аварию артистка попала еще в прошлом году, но последствия настолько сильно ударили по здоровью поп-дивы, что ей пришлось на время отставить музыкальную деятельность.
Накануне 37-летняя певица появилась на публике. Причем, это была не светская тусовка, а матч Континентальной хоккейной лиги «Спартак — Амур». Операторы трансляции заприметили певицу на трибунах и показали крупным планом на медиакубе, сопроводив все это хитом «Знаешь ли ты». Болельщики с радостью подхватили знакомые ноты.
Кроме этого артистка не отказывала в общих снимках всем хоккейным фанатам. На фото она выглядела постройневшей и отдохнувшей. Это отметили многие поклонники МакSим.
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