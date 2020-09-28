Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Зуева показала фото подросшей дочери Козловского 

Passion.ru и ещё 6 55 минут назад
Зуева показала фото подросшей дочери Козловского
Фото: Passion.ru
Актриса и модель показала, как проходят ее выходные в США, где она живет с ребенком и собакой.
В марте 2020 года Ольга Зуева и Данила Козловский стали родителями дочери Оды Валентины. Ольга рожала в США, где живет уже много лет. После появления на свет девочки режиссер решила остаться там же. А Данила, проведя некоторое время с семьей, вернулся в Россию.
@_olyazueva
Со дня на день Оде Валентине исполнится 7 месяцев. В Instaghgram молодая мать показала милое фото с дочерью и любимой собакой Грушей. «Выходной», — подписала Зуева снимок, где ее малышка сидит на земле, а ее охраняет любимый питомец.

«Она же только родилась, а уже сидит», «Няня Груша», «Какая пухляшка», «Груша — настоящий друг», «Милота», «Девочки», «Какие милые. Вы прекрасны», — прокомментировали подписчики Ольги.

Ольга Зуева и Данила Козловский стали встречаться в 2015 году. Ради него Ольга переехала жить в Россию. Недавно появились слухи, что Козловский и Зуева расстались. Однако пара не комментировала эту информацию.
Видео дня. Дочь Хакамады похвасталась преображением
Passion.ru: последние новости
72-летний Михаил Шуфутинский женился на коллеге, которая на 30 лет моложе него 72-летний Михаил Шуфутинский женился на коллеге, которая на 30 лет моложе него Марат Башаров признался, что продолжает жить с бывшей женой после развода Марат Башаров признался, что продолжает жить с бывшей женой после развода У Кристины Асмус роман с Алексеем Учителем? У Кристины Асмус роман с Алексеем Учителем?
Женский форум
Звёзды , Данила Козловский , Ольга Зуева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мне нравится сниматься обнаженной»
«Мне нравится сниматься обнаженной»
Знаменитости перестали носить бюстгальтер
Знаменитости перестали носить бюстгальтер
Как мужчина проверяет женщину на доступность
Как мужчина проверяет женщину на доступность
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
Названы витамины, снижающие иммунитет
00:40
Названы витамины, снижающие иммунитет
Здоровье
Дочь Ирины Хакамады похвасталась преображением
04:04
Дочь Ирины Хакамады похвасталась преображением
Звёзды Дети
Названа самая красивая из всех королев
02:48
Названа самая красивая из всех королев
Красота
Как наш мозг устраивает нам ловушки
12:07
Как наш мозг устраивает нам ловушки
Психология
Что такое каркаде и зачем его пить
06:14
Что такое каркаде и зачем его пить
Еда Здоровье
Врач рассказала о вреде быстрых каш
11:32
Врач рассказала о вреде быстрых каш
Еда Здоровье
Курникова наконец показала третьего ребенка
03:10
Курникова наконец показала третьего ребенка
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение