Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Звезда Comedy Woman рассказала о болезни 

Вечерняя Москва и ещё 2 3 часа назад
Звезда Comedy Woman рассказала о болезни
Фото: Вечерняя Москва
Актриса Мария Кравченко, известная по участию в телепередачах КВН и Comedy Woman, рассказала, что долгое время боролась с серьезным дерматологическим заболеванием.
По словам Кравченко, проблемы с кожей — распространенное явление среди ее коллег по цеху, поскольку съемки требуют постоянного применения грима. Косметика закупоривает поры кожи, а долгое пребывание под ярким светом софитов усугубляет проблему.
Самой Кравченко довелось столкнуться с демодекозом, это заболевание известно также как поражение подкожным клещом. Звезда рассказала, что кожа всегда была ее слабым местом, а после беременности еще и ослаб иммунитет — видимо, на этот фоне и появилась проблема. Лицо стало пунцовым и покрылось сыпью.
Бороться с заболеванием Кравченко пришлось три с половиной года, используя средства против паразитов и чесотки. Врачи запретили пользоваться тканевыми полотенцами и настояли на ежедневной замене постельного белья. Под запрет также попали косметологические процедуры и занятия спортом.
Однако все старания окупились, рассказала актриса в интервью изданию «7 дней».
Ранее Мария Кравченко сфотографировалась в холодной воде и пошутила про цистит.
Читайте также: Звезда Comedy Woman Мария Кравченко предстала в новом образе
Видео дня. Дочь Хакамады похвасталась преображением
Вечерняя Москва: последние новости
«У нас нет вражды»: Харламов высказался о разводе с Асмус «У нас нет вражды»: Харламов высказался о разводе с Асмус «Две разных жизни»: Безруков впервые высказался о своих внебрачных детях «Две разных жизни»: Безруков впервые высказался о своих внебрачных детях Решетова после расставания с Тимати обосновалась в его квартире Решетова после расставания с Тимати обосновалась в его квартире
Женский форум
Звёзды , Мария Кравченко , журнал "7 Дней"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как мужчина проверяет женщину на доступность
Как мужчина проверяет женщину на доступность
Знаменитости перестали носить бюстгальтер
Знаменитости перестали носить бюстгальтер
Муж раскрыл измену жены благодаря вентилятору
Муж раскрыл измену жены благодаря вентилятору
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
Банальные привычки, которые гробят нашу кожу
08:55
Банальные привычки, которые гробят нашу кожу
Красота
Надежда Бабкина сравнила себя с внучкой
02:57
Надежда Бабкина сравнила себя с внучкой
Дети Звёзды
Почему Легчилова и Бочкин скрывают сына
02:52
Почему Легчилова и Бочкин скрывают сына
Дети Звёзды
Названы витамины, снижающие иммунитет
00:40
Названы витамины, снижающие иммунитет
Здоровье
Дочь Ирины Хакамады похвасталась преображением
04:04
Дочь Ирины Хакамады похвасталась преображением
Звёзды Дети
Названа самая красивая из всех королев
02:48
Названа самая красивая из всех королев
Красота
Как наш мозг устраивает нам ловушки
12:07
Как наш мозг устраивает нам ловушки
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение