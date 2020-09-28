Звезда Comedy Woman рассказала о болезни 

Актриса Мария Кравченко , известная по участию в телепередачах КВН и Comedy Woman, рассказала, что долгое время боролась с серьезным дерматологическим заболеванием.

По словам Кравченко, проблемы с кожей — распространенное явление среди ее коллег по цеху, поскольку съемки требуют постоянного применения грима. Косметика закупоривает поры кожи, а долгое пребывание под ярким светом софитов усугубляет проблему.

Самой Кравченко довелось столкнуться с демодекозом, это заболевание известно также как поражение подкожным клещом. Звезда рассказала, что кожа всегда была ее слабым местом, а после беременности еще и ослаб иммунитет — видимо, на этот фоне и появилась проблема. Лицо стало пунцовым и покрылось сыпью.

Бороться с заболеванием Кравченко пришлось три с половиной года, используя средства против паразитов и чесотки. Врачи запретили пользоваться тканевыми полотенцами и настояли на ежедневной замене постельного белья. Под запрет также попали косметологические процедуры и занятия спортом.

Однако все старания окупились, рассказала актриса в интервью изданию «7 дней».

Ранее Мария Кравченко сфотографировалась в холодной воде и пошутила про цистит.

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