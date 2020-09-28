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Рынска показала шикарный памятник на могиле мужа 

Teleprogramma.pro и ещё 1 2 часа назад
Рынска показала шикарный памятник на могиле мужа
Фото: Teleprogramma.pro
Журналистка Божена Рынска в Instagram показала памятник, который она поставила на могиле мужа политолога Игоря Малашенко на Троекуровском кладбище. Она поблагодарила всех своих друзей, кто помогал ей в установке монумента.

«Сегодня мы установили основной монумент. Без четырех угловых кашпо картина не полная, не законченная. Их забрали для выполнения системы водоотведения. Зеленый расколотый шар будет исполняться долго. Там сложная специфика. Кашпо приедут в течении трех дней. Я посажу в них вечно зеленые туи. И ко 2 октября — день рождения Игоря — памятник будет открыт».

@bozhenarynska
Как добавила Божена Рынска, весь процесс изготовления памятника заснят на видео. У нее имеются все документы на мрамор. Его она закупала за границей. б Напомним, что Игорь Малашенко и Божена Рынска зарегистрировали свои отношения в 2018 году. В феврале 2019 года она сообщила, что у мужа возникли проблемы со здоровьем. Вскоре стало известно о смерти мужчины, который покончил с собой в Испании. В марте 2020 года Рынска стала мамой. На свет появилась ее дочь Евгения. Ребенка выносила суррогатная мать.
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