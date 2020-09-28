Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

«Хейтеры злобные проклинают меня и моих детей!»: Гузеева пожаловалась на агрессию в Сети 

Мира Маркина 2 часа назад
«Хейтеры злобные проклинают меня и моих детей!»
Фото: Кадр из шоу "Давай поженимся!"
Лариса Гузеева пожаловалась на нападки недоброжелателей в Сети.
По словам ведущей программы "Давай поженимся!", мошенники создают фиктивные аккаунты под именем звезды, пытаясь нажиться на доверчивых людях. Другие тем временем оставляют в Instagram Гузеевой нелестные комментарии:

«Я бы никогда не завела страницу в социальной сети, если бы не всякие фейки, которые обманывают от моего лица. Хейтеры злобные проклинают меня и моих детей — ну идиоты!».

В эфире программы "На дачу!" телеведущая также призналась, что подписчикам ничего не стоит оскорбить ее или ее наследников:

«Пишут, что я страшная, жирная, старая. Хуже всех одеваюсь, лохудра, ужасные прически. Ужасная дочка — есть в кого. Говорят, учишь нас всех жизни, а сама такая-сякая».

Однако это не единственные темы, которые привыкли обсуждать недоброжелатели. Некоторые из них уверены, — Гузеева злоупотребляет алкоголем. Сама телеведущая отвечает на подобные комментарии довольно жестко:

«Я вас, страшненьких, без мозгов и фантазии, жалею».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Гузееву разнесли в пух и прах за воспитание дочки.
Видео дня. Дочь Хакамады похвасталась преображением
Женский форум
Звёзды , Лариса Гузеева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдено неожиданное применение арбуза
Найдено неожиданное применение арбуза
Перечислены лучшие продукты для долголетия
Перечислены лучшие продукты для долголетия
Как мужчина проверяет женщину на доступность
Как мужчина проверяет женщину на доступность
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
Названы витамины, снижающие иммунитет
00:40
Названы витамины, снижающие иммунитет
Здоровье
Дочь Ирины Хакамады похвасталась преображением
04:04
Дочь Ирины Хакамады похвасталась преображением
Звёзды Дети
Названа самая красивая из всех королев
02:48
Названа самая красивая из всех королев
Красота
Как наш мозг устраивает нам ловушки
12:07
Как наш мозг устраивает нам ловушки
Психология
Что такое каркаде и зачем его пить
06:14
Что такое каркаде и зачем его пить
Еда Здоровье
Врач рассказала о вреде быстрых каш
11:32
Врач рассказала о вреде быстрых каш
Еда Здоровье
Курникова наконец показала третьего ребенка
03:10
Курникова наконец показала третьего ребенка
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение