Лариса Гузеева пожаловалась на нападки недоброжелателей в Сети.

По словам ведущей программы "Давай поженимся!", мошенники создают фиктивные аккаунты под именем звезды, пытаясь нажиться на доверчивых людях. Другие тем временем оставляют в Instagram Гузеевой нелестные комментарии:

«Я бы никогда не завела страницу в социальной сети, если бы не всякие фейки, которые обманывают от моего лица. Хейтеры злобные проклинают меня и моих детей — ну идиоты!».

В эфире программы "На дачу!" телеведущая также призналась, что подписчикам ничего не стоит оскорбить ее или ее наследников:

«Пишут, что я страшная, жирная, старая. Хуже всех одеваюсь, лохудра, ужасные прически. Ужасная дочка — есть в кого. Говорят, учишь нас всех жизни, а сама такая-сякая».

Однако это не единственные темы, которые привыкли обсуждать недоброжелатели. Некоторые из них уверены, — Гузеева злоупотребляет алкоголем. Сама телеведущая отвечает на подобные комментарии довольно жестко: