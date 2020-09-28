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«Мне достаточно малого»: Петров рассказал о своем отношении к деньгам 

Мира Маркина 2 часа назад
Петров признался, что не нуждается в деньгах
Фото: @actorsashapetrov
В интервью на YouTube-канале "Георгий за кадром" актер Александр Петров рассказал о бизнесе в родном городе и о своем отношении к деньгам.
Несколько лет назад артист построил в Переяславле-Залесском отель. Как отмечает 31-летний актер, изначально он не планировал много зарабатывать на гостинице: Петров строил ее для того, чтобы его друзья могли приезжать к нему в гости и останавливаться в хороших апартаментах:

«Это не запасной аэродром, это мой любимый родной город. Там происходило мое созревание. Я не мог туда пригласить друзей, так как не было там такого места, где бы им было комфортно. А теперь могу. Гостиницей полностью занимается родная сестра. Да, это строилось на мои деньги, но это не про деньги. Их я вряд ли когда-то смогу отбить. Я постоянно там что-то переделывал, дорабатывал».

По словам артиста, для него материальное обогащение никогда не стояло на первом месте. Для актера гораздо важнее получать удовольствие от процесса:

«Мне достаточно малого. Мне важны эти ощущения, которые потом перерастают в воспоминания. И мне нравится независимость, когда нет над тобой продюсера и так далее».

Отель — не единственный бизнес звезды. Год назад Петров решил открыть актерскую школу и даже успел ее зарегистрировать. Однако из-за большой загруженности он так и не смог заняться ей основательно. А летом учреждение закрыла налоговая служба, обнаружившая несоответствие в юридических документах.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Собчак раскритиковала Петрова и Прилучного в пух и прах.
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Звёзды , Александр Петров , Федеральная налоговая служба
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