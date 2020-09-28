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Экс-жена Башарова вывела актера на чистую воду 

Мира Маркина 1 час назад
Бывшая жена Марата Башарова Елизавета Шевыркова отреагировала на слова актера о том, что он продолжает с ней спать в одной постели.
В своем Instagram девушка опубликовала заголовки из новостной ленты с цитатами из интервью Башарова. По словам Шевырковой, все, сказанное актером, — ложь. Елизавета опровергла воссоединение с артистом, а также новость о том, что она получила от него квартиру за 34 миллиона рублей. Подписчиков девушки такое заявление расстроило:

«Очень жаль, что фейк. Вы такая красивая пара!».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Башарова уволили в очередной раз.
Звёзды , Видео , Елизавета Шевыркова , Марат Башаров
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