Звезда Comedy Woman рассказала о борьбе с болезнью

Звезда Comedy Woman Мария Кравченко рассказала, как долгое время боролась с дерматологическим заболеванием.

По словам артистки, проблемы с кожей преследуют многих ее колллег, ведь из-за съемок им регулярно приходится наносить грим. Косметика закупоривает поры кожи, а долгое пребывание под софитами лишь усугубляет ситуацию.

Сама Кравченко стало жертвой демодекоза. Это заболевание также известно как поражение кожным клещом. Кравченко отметила, что кожа всегда была ее слабым местом, а после беременности вдобавок ко всему ослаб иммунитет. Вскоре лицо стало пунцовым и покрылось сыпью.