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Звезда Comedy Woman рассказала о борьбе с болезнью

Мира Маркина
1 час назад
Звезда Comedy Woman Мария Кравченко рассказала, как долгое время боролась с дерматологическим заболеванием.
По словам артистки, проблемы с кожей преследуют многих ее колллег, ведь из-за съемок им регулярно приходится наносить грим. Косметика закупоривает поры кожи, а долгое пребывание под софитами лишь усугубляет ситуацию.
Сама Кравченко стало жертвой демодекоза. Это заболевание также известно как поражение кожным клещом. Кравченко отметила, что кожа всегда была ее слабым местом, а после беременности вдобавок ко всему ослаб иммунитет. Вскоре лицо стало пунцовым и покрылось сыпью.
На протяжении 3,5 лет Мария боролась с недугом при помощи средств против паразитов и чесотки. Врачи запретили пользоваться тканевыми полотенцами и настояли на ежедневной замене постельного белья. Кравченко также запретили заниматься спортом и делать косметологические процедуры.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что болезненный вид Полины Гагариной испугал фанатов.
Звёзды,Видео,Мария Кравченко,Полина Гагарина,
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