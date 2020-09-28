Ефремов рассказал о наркотической зависимости 

Никита Ефремов стал гостем программы Агаты Муцениеце "Честный развод". Идея передачи в том, чтобы откровенно поговорить о болезненных и трудных личных темах, таких, в частности, как развод, но не только.

Муцениеце спросила Ефремова-младшего о том, была ли у него наркозависимость. По словам артиста, "зависимость, может быть, была", однако он не считает ее причиной тех проблем, которые ему приходилось преодолевать в жизни.

"Я не считаю, что алкоголь и наркотики являются причиной. Они являлись в какой-то момент в моей жизни… Бытует общее мнение, что проблема в этом. На самом деле, алкоголь и наркотики — решение проблемы. Мне изначально плохо, и этим я решаю проблемы", — сказал Никита.

Ведущая шоу спросила, как, по его мнению, можно выйти из этого порочного круга. Он ответил, что преодоление зависимости происходит в два этапа: сначала нужно признать, что она есть, что "внутри у тебя дыра ты и пытаешься ее чем-то закрыть". А после — необходимо отказаться от вредных способов добиваться временного облегчения, что возможно только через боль и рост.