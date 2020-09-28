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«У нас нет вражды»: Гарик Харламов рассказал правду об отношениях с Кристиной Асмус 

Teleprogramma.pro и ещё 4 3 часа назад
Харламов рассказал правду об отношениях с Асмус
Фото: Teleprogramma.pro
Гарик Харламов и Кристина Асмус прожили вместе семь лет. У них подрастает общая дочка Анастасия, но наличие ребенка не спасло их брак. После карантина летом этого года супруги объявили о расставании. Поклонники не сразу поверили словам пары, но потом Гарик действительно подал в суд на развод и стал жить отдельно. Для многих такой исход событий оказался неожиданным. В настоящий момент Кристина работает на нескольких проектах, а ее бывший муж приходит в гости, чтобы навестить дочку. Недавно он отвел девочку в первый класс.
Если актриса стала больше времени проводить на съемках, то Гарика стали замечать то на вечеринках, то в караоке с друзьями. Даже появились слухи о его романе с Яной Кошкиной, известной ведущей и актрисой. В новом интервью артист рассказал, не только о новом сериале «Гусар», который он снял, но и затронул личные темы. По словам Харламова, он знаком с Кошкиной, но пересекался с ней всего несколько раз в жизни.

«Каждый день в Сети всплывают какие-то «новости» про мою любовницу, еще про что-то — это очень смешно», — пояснил юморист.

Также он высказался о расставании с Асмус. Он отметил, что они остались друзьями с Кристиной. По его словам, они сразу обговорили все нюансы и решили, что разойдутся без лишней шумихи.

«У нас нет вражды, мы изначально решили, что все пройдет спокойно и по закону», — подчеркнул Гарик.

Он также не стал скрывать, что работает с бывшей женой на одной съемочной площадке. По его мнению, в их жизни только исчезли штампы «жена и „муж“, а все остальное осталось по-прежнему. Харламов уверен, что в такой ситуации важно сохранить хорошие отношения, тем более, когда есть общий ребенок, пишет People Talk.
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Звёзды , Гарик Харламов , Яна Кошкина , Кристина Асмус
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