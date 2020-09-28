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Кудрявцева рассказала о судебных исках к Разину 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Телеведущая Лера Кудрявцева стала гостьей в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак». В ходе беседы с Ксенией она заявила, что подала гражданский иск на основателя «Ласкового мая» Андрея Разина. В дальнейшем светская львица намерена заняться уголовным делом против продюсера за клевету.
Все началось с того, что Разин опубликовал в своем Instagram-аккаунте пост, в котором заявил, что в юности Кудрявцева вела распутный образ жизни. Более того, по словам продюсера, телеведущая бросила в роддоме первого сына Жака, сбежав через окно.
Лера утверждает, что видела Андрея всего пару раз в жизни. Поэтому она не понимает, почему мужчина активно поливает ее грязью. В любом случае телеведущая устала терпеть эти нападки не только в свой адрес, но и в сторону ее сына и матери.

«Я не знаю, что ему надо! Я понимаю одно — ему нужен хайп… Я не кровожадная, но пара годиков в тюрьме ему не помешают»,

— заявила Кудрявцева.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что экс-жена Башарова вывела актера на чистую воду.
Женский форум 5
Звёзды , Видео , Андрей Разин , Лера Кудрявцева
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