Телеведущая Лера Кудрявцева стала гостьей в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак». В ходе беседы с Ксенией она заявила, что подала гражданский иск на основателя «Ласкового мая» Андрея Разина . В дальнейшем светская львица намерена заняться уголовным делом против продюсера за клевету.

Все началось с того, что Разин опубликовал в своем Instagram-аккаунте пост, в котором заявил, что в юности Кудрявцева вела распутный образ жизни. Более того, по словам продюсера, телеведущая бросила в роддоме первого сына Жака, сбежав через окно.

Лера утверждает, что видела Андрея всего пару раз в жизни. Поэтому она не понимает, почему мужчина активно поливает ее грязью. В любом случае телеведущая устала терпеть эти нападки не только в свой адрес, но и в сторону ее сына и матери.

«Я не знаю, что ему надо! Я понимаю одно — ему нужен хайп… Я не кровожадная, но пара годиков в тюрьме ему не помешают»,

— заявила Кудрявцева.