Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев всем казались идеальной парой. Но друзья семьи, в том числе и Лера Кудрявцева, утверждают, что все было далеко не так прекрасно, как могло показаться на первый взгляд.
Кудрявцева сделала неожиданное заявление в эфире YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!». Лера заявила, что все знают одну сторону Шепелева, а она — абсолютно другую, «менее прекрасную».
«Там долгая история, как он над Жанкой издевался. Я его ненавижу после этого»,
— призналась светская львица.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Кудрявцева рассказала о судебных исках к Разину.