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Кудрявцева рассказала об издевательствах Шепелева над Фриске 

Анастасия Иванова 1 час назад
Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев всем казались идеальной парой. Но друзья семьи, в том числе и Лера Кудрявцева, утверждают, что все было далеко не так прекрасно, как могло показаться на первый взгляд.
Кудрявцева сделала неожиданное заявление в эфире YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!». Лера заявила, что все знают одну сторону Шепелева, а она — абсолютно другую, «менее прекрасную».

«Там долгая история, как он над Жанкой издевался. Я его ненавижу после этого»,

— призналась светская львица.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Кудрявцева рассказала о судебных исках к Разину.
Звёзды , Видео , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев , Лера Кудрявцева
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