69-летний Александр Серов впервые стал дедушкой 

Дочь певца Мишель родила девочку, о чем сообщила в соцсетях.

Артист высказал благодарность своей дочери. Поклонники были крайне удивлены, поскольку никаких признаков беременности у Мишель не видели. Знаменитость уже успела выбрать девочке имя, о чем она сообщила своим подписчикам в Инстаграм. Новорожденную назвали Мией.

О помолвке Мишель с таинственным избранником стало известно в октябре 2018 года. Девушка тщательно скрывала, как зовут ее жениха, и чем он занимается. Брак был заключен весной 2019 года. Тогда же дочь Серова стала более откровенной. Выяснилось, что ее возлюбленный — бизнесмен, а зовут его Роман. Знакомство будущей пары состоялось благодаря подруге Мишель.

Наследница Александра появилась от его брака со спортсменкой Еленой Стебеневой. Имя для девочки артист выбрал сам: он являлся поклонником сразу двух звезд с этим именем: Пфайффер и Мерсье. Когда спустя 19 лет брака Серов развелся с женой. Дочь предпочла остаться именно с ним.