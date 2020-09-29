Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Хирург рассказал о пластических операциях Ротару и Пугачевой 

Lenta.ru и ещё 5 5 часов назад
Хирург рассказал о «пластике» Пугачевой и Ротару
Фото: РИА Новости
Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф рассказал о том, какие операции делали певицы Алла Пугачева и София Ротару в эфире программы «Как стать красивой» на телеканале НТВ.
Врач предположил, что Пугачева делала подтяжку лица и шеи, эндоскопическую подтяжку лба, а также блефаропластику верхних и нижних век.

«Четкий овал, подтянутые формы, никаких брылей, все стройное», — подчеркнул он.

В случае с Ротару хирург также увидел следы блефаропластики верхних и нижних век, эндоскопическую подтяжку зоны бровей и подтяжку лица и шеи.

«Каждая выполненная операция шла только в плюс, с годами эти плюсы только плюсовались. У нас получился очень красивый результат», — отметил он.

Специалист высоко оценил результаты операций, заявив, что это эталонная пластическая хирургия.
Видео дня. Дочь Хакамады похвасталась преображением
Последние новости
Путин обратился к россиянам в связи с коронавирусом Путин обратился к россиянам в связи с коронавирусом Азербайджан начал широкомасштабное наступление в Нагорном Карабахе Азербайджан начал широкомасштабное наступление в Нагорном Карабахе Армения пригрозила Азербайджану «Искандерами» Армения пригрозила Азербайджану «Искандерами»
Звёзды , София Ротару , Алла Пугачева , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как мужчина проверяет женщину на доступность
Как мужчина проверяет женщину на доступность
Знаменитости перестали носить бюстгальтер
Знаменитости перестали носить бюстгальтер
«Асмус совсем опустилась уже»
«Асмус совсем опустилась уже»
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
Экс-жена 90-летнего Краско отказалась за ним ухаживать
02:38
Экс-жена 90-летнего Краско отказалась за ним ухаживать
Любовь
Врач рассказал, как защитить школьников от вирусов
05:37
Врач рассказал, как защитить школьников от вирусов
Дети Здоровье
Банальные привычки, которые гробят нашу кожу
08:55
Банальные привычки, которые гробят нашу кожу
Красота
Надежда Бабкина сравнила себя с внучкой
02:57
Надежда Бабкина сравнила себя с внучкой
Дети Звёзды
Почему Легчилова и Бочкин скрывают сына
02:52
Почему Легчилова и Бочкин скрывают сына
Дети Звёзды
Названы витамины, снижающие иммунитет
00:40
Названы витамины, снижающие иммунитет
Здоровье
Харламов раскрыл правду об отношениях с Асмус
02:20
Харламов раскрыл правду об отношениях с Асмус
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение