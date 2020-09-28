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Стали известны подробности о разводе Алибасова с женой

Анастасия Иванова
53 минуты назад
Стало известно о том, что Бари Алибасов помирился со своей супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной, поэтому развода не будет. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Слушание по их делу было назначено на 29 сентября. Но прямо накануне продюсер изменил свое решение. По словам адвоката актрисы Юлии Вербицкой-Линник, жена шоумена очень обрадовалась, узнав об этом.
«Бари Каримович приезжал к Лидии Николаевне, с днем рождения он ее все-таки поздравил»,
— пояснила Вербицкая-Линник.
Сейчас Алибасову необходимо предоставить свой отказ в суд, чтобы было прекращено производство по делу. Адвокат также подчеркнула, что «до этого момента о чем-либо говорить преждевременно».
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Харламов раскрыл правду об отношениях с Асмус.
Звёзды,Бари Алибасов,
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