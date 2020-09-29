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Хирург рассказал о пластических операциях Ротару и Пугачевой 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Хирург рассказал о пластике Пугачевой и Ротару
Фото: @alla_orfey
К пластическим операциям прибегают большинство звезд, об этом сообщил хирург Амжад Аль-Юсеф в эфире программы «Как стать красивой» на телеканале НТВ. Врач также объяснил, на какие операции решились певицы Алла Пугачева и София Ротару.
Хирург отметил, что обе певицы делали примерно схожие процедуры, которые помогли сохранить контуры лица.
Скорее всего, Алла Пугачева делала подтяжку лица и шеи, эндоскопическую подтяжку лба, а также блефаропластику верхних и нижних век.

«Четкий овал, подтянутые формы, никаких брылей, все стройное», — подчеркнул он.

В случае с Ротару Амжад Аль-Юсеф заметил следы блефаропластики верхних и нижних век, эндоскопическую подтяжку зоны бровей и подтяжку лица и шеи.

«Каждая выполненная операция шла только в плюс, с годами эти плюсы только плюсовались. У нас получился очень красивый результат», — отметил он.

Специалист высоко оценил результаты операций, заявив, что это эталонная пластическая хирургия.
Раннее "Рамблер" рассказывал, как Пугачевой удалось оказаться в роли любовницы.
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Звёзды , София Ротару , Алла Пугачева , НТВ
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