Хирург рассказал о пластике Пугачевой и Ротару

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София Ротару. К пластическим операциям прибегают большинство звезд, об этом сообщил хирург Амжад Аль-Юсеф в эфире программы «Как стать красивой» на телеканале НТВ. Врач также объяснил, на какие операции решились певицы Алла Пугачева

Хирург отметил, что обе певицы делали примерно схожие процедуры, которые помогли сохранить контуры лица.

Скорее всего, Алла Пугачева делала подтяжку лица и шеи, эндоскопическую подтяжку лба, а также блефаропластику верхних и нижних век.

«Четкий овал, подтянутые формы, никаких брылей, все стройное», — подчеркнул он.

В случае с Ротару Амжад Аль-Юсеф заметил следы блефаропластики верхних и нижних век, эндоскопическую подтяжку зоны бровей и подтяжку лица и шеи.

«Каждая выполненная операция шла только в плюс, с годами эти плюсы только плюсовались. У нас получился очень красивый результат», — отметил он.

Специалист высоко оценил результаты операций, заявив, что это эталонная пластическая хирургия.