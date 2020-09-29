«Словно Жанночка к нам вернулась»

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Сестра певицы Жанны Фриске , Наталья летала отдхыть на Шри-Ланку, впечатлениями девушка делилась в своем Instagram.

Наталья выложила красивую фотографию в бикини у бассейна и, конечно, не осталась обделенной вниманием. У Натальи отличная фигура и красивое лицо без макияжа.

Фото девушка описала цитатой писателя Оскара Уайльда о том, что лучше всего лечить душу ощущениями.

@friske_natalia

Подписчики оценили красивый кадр, а также отметили, что Наталья безумно похожа на свою погибшую сестру Жанну Фриске.