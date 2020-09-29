Сестра певицы Жанны Фриске, Наталья летала отдхыть на Шри-Ланку, впечатлениями девушка делилась в своем Instagram.
Наталья выложила красивую фотографию в бикини у бассейна и, конечно, не осталась обделенной вниманием. У Натальи отличная фигура и красивое лицо без макияжа.
Фото девушка описала цитатой писателя Оскара Уайльда о том, что лучше всего лечить душу ощущениями.
@friske_natalia
Подписчики оценили красивый кадр, а также отметили, что Наталья безумно похожа на свою погибшую сестру Жанну Фриске.
«Словно Жанночка к нам вернулась», «Сходство с Жанной просто поразительное», «Очень шикарная и красивая девушка», — отметили в комментариях пользователи.
Ранее "Рамблер" показывал подборку отпускных фотографий наших соотечественниц, которые решили покорить Кубань в этом году.