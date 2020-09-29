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«Села считать деньги»: Бородина вспомнила, как провела свою первую брачную ночь 

Teleprogramma.pro и ещё 1 2 часа назад
Бородина вспомнила, как провела первую брачную ночь
Фото: @borodylia
Телеведущая Ксения Бородина счастлива в браке с бизнесменом Курбаном Омаровым. Они вместе с 2015 года и этим летом отметили деревянную свадьбу. Накануне в эфире шоу «Бородина против Бузовой» гости в студии обсуждали свадебные традиции, и телеведущая вспомнила, как прошла ее первая брачная ночь.
Оказалось, что у Бородиной первая брачная ночь прошла нестандартно. Муж девушки отправился выручать их водителя, которого задержали инспекторы ДПС, а документы на машину почему-то остались у молодоженов. Но невеста в отсутствие возлюбленного не заскучала:

«Я в это время, наконец-то сняла платье и каблуки и села считать деньги. Т— традиция! Потом вернулся муж, спросил сколько и давай мне помогать. Ночь была веселая, уснуть не удалось», — рассказала Бородина.

И девушка уверена, что подобное случается чуть ли не у каждой вновь образованной супружеской пары: «А вот это все: „Мне надо тютелька в тютельку все“ — ну блин, ну что за розовые сопли!», — воскликнула теледива.
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Звёзды , Курбан Омаров , Ксения Бородина , ГИБДД
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