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«Денег из-за кризиса не так много»: Поргина пожаловалась на низкие заработки за участие в ток-шоу 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Вдова Караченцова пожаловалась на заработки в шоу
Фото: Goballookpress.com
Вдова актера Николая Караченцова — Людмила Поргина пожаловалась, что на телевидении в последнее время стали мизерные заработки за участие в ток-шоу. Ее расстраивает этот факт, но ничего поделать с этим она, конечно, не в состоянии.

«Денег сейчас из-за кризиса на телевидении не так много. Поэтому ставки у артистов понизились. Но у меня и пенсия хорошая. Всем народным и заслуженным артистам полагается надбавка в тридцать тысяч рублей ежемесячно. Мне хватает».

Как заверила Людмила Поргина, они участвует в ток-шоу вовсе не из-за денег. Ей просто приятно встречаться с актерами и режиссерами, которых она давно знает. По словам Поргиной, когда она ухаживала за больным мужем, то была лишена возможности ходить на шоу из-за нехватки времени. Сейчас все в ее жизни изменилось, сообщает «Собеседник».
Напомним, что Людмилу Поргину в тусовке шоу-бизнеса порой называют «веселой вдовой». После смерти мужа она призвала всех на его поминках веселиться. По ее словам, Караченцов едва ли хотел видеть друзей и родных в глубоком трауре.
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