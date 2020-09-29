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Бородина вспомнила, как провела свою первую брачную ночь 

Анастасия Иванова 1 час назад
Несмотря на постоянные слухи об изменах, телеведущая Ксения Бородина счастлива в браке с бизнесменом Курбаном Омаровым. Они вместе с 2015 года и этим летом отметили деревянную свадьбу.
За несколько дней до этого в шоу «Бородина против Бузовой» гости обсуждали свадебные традиции, а телеведущая рассказала, как провела первуюбрачную ночь.
Зачастую свадьбы происходят не так как планировалось, поэтому мужу Ксении пришлось выручать их водителя, которого задержали инспекторы ДПС. Мужчина забыл документы на машину у молодоженов. А невеста нашла свой способ борьбы со скукой:

«Я в это время, наконец-то сняла платье и каблуки и села считать деньги. Т— традиция! Потом вернулся муж, спросил сколько и давай мне помогать. Ночь была веселая, уснуть не удалось», — рассказала Бородина.

Ведущая также заявила, что убеждена в том, что "по плану" все происходит только в мечтах, а жизнь всегда вносит в "самый важный день в жизни каждой девушки" свои коррективы.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, почему Ксении так не нравятся светские мероприятия.
Женский форум 8
Звёзды , Видео , Курбан Омаров , Ксения Бородина , ГИБДД
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