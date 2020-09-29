Несмотря на постоянные слухи об изменах, телеведущая Ксения Бородина счастлива в браке с бизнесменом Курбаном Омаровым . Они вместе с 2015 года и этим летом отметили деревянную свадьбу.

За несколько дней до этого в шоу «Бородина против Бузовой» гости обсуждали свадебные традиции, а телеведущая рассказала, как провела первуюбрачную ночь.

Зачастую свадьбы происходят не так как планировалось, поэтому мужу Ксении пришлось выручать их водителя, которого задержали инспекторы ДПС . Мужчина забыл документы на машину у молодоженов. А невеста нашла свой способ борьбы со скукой:

«Я в это время, наконец-то сняла платье и каблуки и села считать деньги. Т— традиция! Потом вернулся муж, спросил сколько и давай мне помогать. Ночь была веселая, уснуть не удалось», — рассказала Бородина.

Ведущая также заявила, что убеждена в том, что "по плану" все происходит только в мечтах, а жизнь всегда вносит в "самый важный день в жизни каждой девушки" свои коррективы.