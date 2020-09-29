Олег Майами рассказал о своих чувствах к Ивлеевой 

В 2018 году Олег Майами выпустил клип на песню «Если ты со мной», в котором снялась ведущая и блогер Настя Ивлеева.

На тот момент молодые люди встречались, а клип стал нежным воспоминанием об их чувствах. Дело в том, что история любви продлилась всего полгода. Вскоре Настя начала встречаться с другом Олега — рэпером Элджеем, но Майами не держал на нее зла.

«Я не любил Настю. У нас были отношения три месяца. Она была в разъездах, я — на концертах. У нас не было таких долгих отношений, мы легко расстались».

Хотя от общения с другом пришлось все-таки отказаться из-за моральных принципов.