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Бывшая самая молодая миллиардерша озадачила поклонников снимком в бикини 

Lenta.ru 40 минут назад
Экс-миллиардерша озадачила фанатов снимком в бикини
Фото: @kyliejenner
Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян, предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, поделилась фотографией в купальнике. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.
На размещенном в сети снимке 23-летняя знаменитость позирует на территории своего дома в бикини французского люксового бренда Dior с цветочным принтом. Ее образ дополнили золотистые аксессуары: часы, браслет, подвеска, кольца и серьги. Публикация набрала почти 10 миллионов лайков.
@kyliejenner
Внешний вид Дженнер озадачил ее поклонников. «Почему ее голова такая маленькая?», «Девочка, этот купальник тебе не подходит», «Мне одной кажется, что тут она выглядит совсем иначе?», «Выглядишь отлично, но я бы предпочел, чтобы ты была более естественной. Без имплантов и инъекций», — высказывались они.
Ранее в сентябре Кайли Дженнер поделилась видео в нижнем белье. На опубликованном ролике она снимает себя в зеркало, двигаясь под музыку с распущенными волосами в комплекте нижнего белья белого цвета в рубчик. Наряд знаменитости оголяет ее спину и ягодицы.
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Звёзды , Ким Кардашьян
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