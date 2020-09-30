Поклонники решили, что басков скрывал жену и дочь 

Многие звезды с началом сезона не спешат возвращаться к работе и съемкам. Кто-то предпочел продлить лето и улетел в зарубежные теплые края, а кому-то захотелось посмотреть необъятные просторы родной страны. Певец Николай Басков уже неделю отдыхает на Алтае. Музыкант остановился в окрестностях Телецкого озера — одного из самых красивых водоемов России.

Накануне артист поделился селфи, на котором предстал на фоне Телецкого. Басков не скрывает эмоций — он в восторге от красот природы, окружающих его в этот момент. Но за его спиной виднеются две таинственные особы — девушка с ребенком, которых Басков тщательно закрыл своей спиной. Поклонники тут же начали задавать вопросы, кто это.

@nikolaibaskov

«Мы хотим знать, кто скрывается за широкой спиной, Николай», «А что за красотки на заднем плане?», «У Коляна дети есть?», — вопрошают некоторые.

Сам Басков никак не комментирует, кто эти спутницы. И фолловеры предполагают, что артист мог долгое время скрывать от публики семью — жену и дочь.