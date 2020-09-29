Жены, которые остались ни с чем после развода

Знаменитые женщины, которым пришлось все начинать с нуля.

Фото: New Magazine New Magazine

Андрей Аршавин и Юлия Барановская

Они были счастливы пока не стало известно об изменах спортсмена. На тот момент Барановская была беременна третьим ребенком и семья находилась в Лондоне без Андрея . Он больше не вернулся к семье.

New Magazine

Все дело осложняло то, что супруги не состояли в законном браке, а жили в гражданском. Ни а каком разделе имущества речи не шло. Суд обязал лишь выплачивать алименты. Хотя, по признанию Барановской, футболист и этого не делал.

Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова

Дмитрий и Ольга состояли пять лет в официальном браке. Их развод был громким и скандальным. Тогда экс-супруги делили имущество на показ поклонникам и всей стране.

New Magazine

Футболист даже обязал Бузову вернуть его подарок – машину, оформленную на него.

Александр Рыжих и Елена Ксенофонтова

New Magazine

Сначала мужчина забирал у женщины квартиру, в которую она вложилась, а потом был намерен отобрать дочь. Но недавно Ксенофонтова выиграла в этом деле. Только это не конец. Рыжих готовит очередные иски, чтобы подпортить жизнь бывшей.

Айза Долматова и Дмитрий Анохин

Для всех было шоком, когда Айза объявила о разводе с Димой. Ведь казалось, что в их семье царит идиллия. Однако на проекте “Супер Айза” стало понятно, что в семье давно проблемы.

New Magazine

Анохин был намерен забрать совместный бизнес “AiLab” себе. Долго шли разбирательства, но Айза и Дмитрий пришли к соглашению.

Наоми Кэмпбелл и Владислав Доронин

У них до свадьбы дело не дошло, однако они жили в гражданском браке.

New Magazine