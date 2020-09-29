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Жены, которые остались ни с чем после развода

New Magazine
2 часа назад
Знаменитые женщины, которым пришлось все начинать с нуля.
Жены, которые остались ни с чем после развода
Фото: New MagazineNew Magazine

Андрей Аршавин и Юлия Барановская

Они были счастливы пока не стало известно об изменах спортсмена. На тот момент Барановская была беременна третьим ребенком и семья находилась в Лондоне без Андрея. Он больше не вернулся к семье.
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Все дело осложняло то, что супруги не состояли в законном браке, а жили в гражданском. Ни а каком разделе имущества речи не шло. Суд обязал лишь выплачивать алименты. Хотя, по признанию Барановской, футболист и этого не делал.

Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова

Дмитрий и Ольга состояли пять лет в официальном браке. Их развод был громким и скандальным. Тогда экс-супруги делили имущество на показ поклонникам и всей стране.
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Футболист даже обязал Бузову вернуть его подарок – машину, оформленную на него.

Александр Рыжих и Елена Ксенофонтова

Расставание Елены Ксенофонтовой и Александра Рыжих был очень громким. Несмотря на то, что их брак был гражданским, экс-супруги часто появлялись в суде.
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Сначала мужчина забирал у женщины квартиру, в которую она вложилась, а потом был намерен отобрать дочь. Но недавно Ксенофонтова выиграла в этом деле. Только это не конец. Рыжих готовит очередные иски, чтобы подпортить жизнь бывшей.

Айза Долматова и Дмитрий Анохин

Для всех было шоком, когда Айза объявила о разводе с Димой. Ведь казалось, что в их семье царит идиллия. Однако на проекте “Супер Айза” стало понятно, что в семье давно проблемы.
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Анохин был намерен забрать совместный бизнес “AiLab” себе. Долго шли разбирательства, но Айза и Дмитрий пришли к соглашению.

Наоми Кэмпбелл и Владислав Доронин

У них до свадьбы дело не дошло, однако они жили в гражданском браке.
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Спустя много лет после расставания, мужчина потребовал огромную сумму денег, которую Наоми занимала у него. Также он подал иск в суд, чтобы модель вернула ему имущество.
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