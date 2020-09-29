Шоу Тарзана подорожало после скандала с его изменой 

Новый ценник за участие Сергея Глушко в проведении корпоратива составляет 6500 долларов за мероприятие. При этом и для откровенного танца, и для обычного ведения праздничного события цена одна и та же.

Чем дольше тянется история с изменой Тарзана Наташе Королевой , тем больше поклонников певицы подозревают ее в намеренном раздувании скандала ради хайпа. Ведь после того, как стало известно об адюльтере Сергея Глушко, выяснилось, что его предполагаемая любовница и раньше участвовала в ток-шоу. Причем Анастасия Шульженко выдавала себя за других людей. Вторым звонком стало то, что свой долгожданный комментарий Королева опубликовала в посте, который презентовал ее песню.

Теперь же появилось и третье подтверждение версии о хайпе — скандал выгодно сказался на доходах Тарзана. Как пишет «КП», теперь за его участие в корпоративе придется заплатить 6500 долларов, что составляет почти 600 тысяч рублей по нынешнему курсу. При этом неважно, идет ли речь об откровенном танце или о том, чтобы Сергей Глушко выступил в качестве ведущего. При этом издание уточняет: до введения режима самоизоляции цена на выступление составляла примерно 400 тысяч рублей. Таким образом скандал поднял цену на 50%.

Об измене Тарзана стало известно вскоре после того, как пара отметила 17-ю годовщину свадьбы. Наташа Королева подала заявление в полицию, сообщив об ограблении дома. Выяснилось, что в момент преступления там был Тарзан. А подозреваемыми оказались две знакомые ему девушки.

После этого Анастасия Шульженко публично заявила, что является любовницей Тарзана. А Королева хочет ее оговорить из мести. Тарзан попытался выставить все как измену на одну ночь, но Шульженко в эфире Первого канала рассказала об их романе, который длился полтора года.