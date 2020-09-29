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Известная российская певица пережила жесткую посадку лайнера и сняла ее на видео 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Певица Зара пережила жесткую посадку самолета в Томске и поделилась видео с подписчиками. Кадры из салона лайнера она разместила в своем блоге в Instagram.
На записи видно, как самолет кружит над аэропортом, а затем резко заходит на посадку. Сама Зара в этот момент не смогла сдержать испуганного возгласа.
«Я почувствовала, что происходит что-то неладное, самолет трясет. Мы снижаемся и вновь набираем высоту. Стюардесса успокаивает: из-за погодных условий мы не можем приземлиться, сохраняйте спокойствие, все будет хорошо», — написала популярная певица, добавив, что «не могла перестать думать о том, что что-то случится» и написала близким, что любит их.
Также Зара отметила, что инцидент случился в 40-й день со смерти ее дяди, потому она считает, что именно он спас ее от гибели в авиакатастрофе.

«Правду говорят, что наши близкие становятся нашими ангелами-хранителями. Дядя Алихан, ты меня сегодня уберег. Я тебя очень люблю», — написала она.

В августе самолет с россиянами совершил жесткую посадку в Мали. Лайнер принадлежит российской авиакомпании «Ютэйр», он перевозил сотрудников миссии MINUSMA из столицы Мали — Бамако. При посадке в аэропорту Гао воздушное судно ударилось о землю и выкатилось за пределы полосы, зарывшись в грунт.
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