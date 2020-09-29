Как выглядит падчерица Жигунова

Известному актеру, красавцу-гардемарину Сергею Жигунову каждая очередная роль приносит зрительскую симпатию и любовь. В настоящее время на 58-м году, без пристального внимания не остается его личная жизнь, да и сам актер по сей день не обделен женским вниманием.
В целом личную жизнь актера нельзя назвать простой, она полна запутанных историй. А еще интерес к его личности подогревается новыми романами с женщинами.
«Свадьба — развод — свадьба»
Так в середине восьмидесятых Жигунов женился на актрисе Вере Новиковой. Их семейная идиллия была нарушена после новости о романе Сергея на съемках сериала «Моя прекрасная няня», а именно причина была в самой «няне», роль которой исполнила красавица Заворотнюк.
Вскоре после 22-х лет совместной жизни Новикова и Жигунов развелись. Но страсть коллег быстро угасла и через два года, в 2009 году Сергей вновь вернулся в семью. После воссоединения супругов они сыграли свадьбу.
Но в этом году на просторах интернета вновь появилась информация о разладе в семье актеров, который привел к разводу. Но официально их брак не расторгнут. Причиной стало новое увлечение Сергея молодой женщиной.
Вначале 90-х актеры стали родителями. Их дочь Мария стала актрисой, продолжила семейную династию. Получив образование Жигунова снимается в кино. Восемь лет назад дочь актеров вышла замуж.
Падчерица
На момент свадьбы Веры и Сергея в 1985 году, у его возлюбленной была дочь от предыдущего брака. Анастасию актер удочерил и воспитывает как родную. Анастасии сейчас 40 лет, она создала собственную семью. Своих родителей она осчастливила, подарив внучку. Юлии сейчас 12 лет.
Сестры дружны между собой, поддерживают связь, часто становятся гостями в родительском доме.