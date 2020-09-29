Как выглядит падчерица Жигунова

Известному актеру, красавцу-гардемарину Сергею Жигунову каждая очередная роль приносит зрительскую симпатию и любовь. В настоящее время на 58-м году, без пристального внимания не остается его личная жизнь, да и сам актер по сей день не обделен женским вниманием.

В целом личную жизнь актера нельзя назвать простой, она полна запутанных историй. А еще интерес к его личности подогревается новыми романами с женщинами.

«Свадьба — развод — свадьба»

Так в середине восьмидесятых Жигунов женился на актрисе Вере Новиковой . Их семейная идиллия была нарушена после новости о романе Сергея на съемках сериала «Моя прекрасная няня», а именно причина была в самой «няне», роль которой исполнила красавица Заворотнюк.

Вскоре после 22-х лет совместной жизни Новикова и Жигунов развелись. Но страсть коллег быстро угасла и через два года, в 2009 году Сергей вновь вернулся в семью. После воссоединения супругов они сыграли свадьбу.

Но в этом году на просторах интернета вновь появилась информация о разладе в семье актеров, который привел к разводу. Но официально их брак не расторгнут. Причиной стало новое увлечение Сергея молодой женщиной.

Instagram

Вначале 90-х актеры стали родителями. Их дочь Мария стала актрисой, продолжила семейную династию. Получив образование Жигунова снимается в кино. Восемь лет назад дочь актеров вышла замуж.

Падчерица

На момент свадьбы Веры и Сергея в 1985 году, у его возлюбленной была дочь от предыдущего брака. Анастасию актер удочерил и воспитывает как родную. Анастасии сейчас 40 лет, она создала собственную семью. Своих родителей она осчастливила, подарив внучку. Юлии сейчас 12 лет.

Instagram

Сестры дружны между собой, поддерживают связь, часто становятся гостями в родительском доме.