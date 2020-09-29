Российская певица Зара сняла на камеру своего телефона жесткую посадку лайнера, летевшего из Москвы в Томск. Ролик она опубликовала в своем профиле в Instagram.

Артистка начала снимать видео в момент, когда самолет уже кружил над аэропортом и стал заходить на посадку. В один из моментов Зара не смогла сдержать эмоции и воскликнула в испуге.

На записи видно, как самолет кружит над аэропортом, а затем резко заходит на посадку. Сама Зара в этот момент не смогла сдержать испуганного возгласа.

"При заходе на посадку я почувствовала, что происходит что-то неладное, самолёт трясёт. Мы снижаемся и вновь набираем высоту. Стюардесса успокаивает – из-за погодных условий мы не можем приземлиться, сохраняйте спокойствие, все будет хорошо. Как ни странно, работала связь... Я написала всем близким о том как я их люблю... Я не могла перестать думать о моих мальчиках, родителях, а что если что-то случится... И все время думала о моем любимом дяде Алихане... Мы приземлились. Жестко, нервно, но все же все живы! Спасибо пилотам",