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«Мужья уходят к молодым именно в этот период»: Королева рассказала, когда рушатся семьи 

Teleprogramma.pro 1 час назад
«Мужья уходят к молодым именно в этот период»
Фото: Teleprogramma.pro
Певица Наташа Королева во время разговора с Аллой Занимонец в рамках ее шоу «Почти серьезно» заявила, что самый тяжелый жизненный период в парах, как правило, наступает от сорока до пятидесяти лет. По ее словам, практически все семейные союзы накрывает в этот момент кризис в отношениях и необходимо его преодолеть.

«Девочки должны не забывать о том, что как раз в этот период кризисный происходят все самые неблагополучные вещи в семье. И мужья уходят к молодым именно в этот период, потому что не всегда твой спутник разделяет с тобой эти ощущения».

Наташа Королева Как добавила Королева, так бывает, что женщина пребывает в кризисе, а ее вторая половинка наоборот находится на подъеме. У мужчин иногда тестостерон зашкаливает и одолевает жажда приключений. Впрочем, как она сказала, случается и наоборот. Мужик лежит дома у телевизора и смотрит футбол, а женщина хочет любви и ласки. Однако на измену представительница слабого пола идет реже. Все-таки для женщины важны такие понятия, как домашний очаг и семья.
Напомним, что недавно 50-летний культурист Тарзан, муж Королевой, признался в измене своей второй половинке с молодой актрисой. При этом он заявил, что будет отвечать только перед супругой и богом за свой поступок.
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