Королева назвала период, в который изменяют мужья

Певица Наташа Королева рассказала, что у всех пар есть такой жизненный период, в который мужчина может уйти к другой женщине. Об этом она сообщила в шоу "Почти серьезно".

Как отметила Королева, период приходится на возраст от сорока до пятидесяти лет и касается каждой пары. Певица уверена, что кризис нужно преодолевать совместными усилиями.

"Девочки должны не забывать о том, что как раз в этот период кризисный происходят все самые неблагополучные вещи в семье. И мужья уходят к молодым именно в этот период, потому что не всегда твой спутник разделяет с тобой эти ощущения"

Звезда объяснила, что в сложный период женщина, как правило, находится в кризисе, а мужчина — на подъеме. В некоторых случаях происходит наоборот, когда женщина хочет любви, а мужчина — лежать и смотреть телевизор. При этом, как отметила Королева, женщины реже уходят к другим.