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Поклонники заподозрили у Баскова тайную жену и ребенка 

Елизавета Назарова 4 часа назад
У Баскова заподозрили тайную жену и ребенка
Фото: @nikolaibaskov
Поклонники Баскова уверены, что он долгое время скрывал жену и ребенка из-за его нового фото в Instagram.
Николай Басков отдыхает на Алтае, в окрестностях Телецкого озера.
Он поделился своим селфи на лодке. На фотографии видно, что Басков не скрывает свои положительные эмоции от отдыха, но поклонников привлек внимание фон кадра. На нем изображены женщина и девочка, которых певец прикрыл своей спиной.
Поклонники начали задавать вопросы и решили, что артист долгое время скрывал супругу и ребенка.
@nikolaibaskov

«Мы хотим знать, кто скрывается за широкой спиной, Николай», «А что за красотки на заднем плане?», «У Коляна дети есть?»

Басков пока не ответил на вопросы фанатов и не комментировал ситуацию.
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