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«Ожидание — болото»: Ксенофонтова дала совет женщинам, страдающим от мужей-тиранов 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Ксенофонтова дала совет женщинам, страдающим от мужей
Фото: Teleprogramma.pro
Актриса Елена Ксенофонтова дала надежду многим женщинам, показав своим примером, что надо бороться за свою семью и не мириться с домашним насилием. Портал Teleprogramma.pro спросил у 47-летней звезды сериала «Кухня», что бы она посоветовала женам, которые страдают в браке с мужьями-тиранами.
На личном опыте заслуженная артистка России призналась, что жить с абьюзером очень тяжело и чтобы решиться на выход из этой ситуации, нужно иметь большую силу духа. А сексистское, авторитарное и патриархальное общество, в добавок, легко сделает виноватой саму жертву.
Елена признает, что в нынешней жизни прав остается тот, кто изворотливее, богаче и обладает большим количеством связей.
«Главное в подобной ситуации — быстрее признать проблему. Мы, женщины, долго отказываемся верить в то, что проблема существует. Мы все время думаем, что рассосется, человек поймет, что-то изменится — просто надо подождать. Ожидание — болото. Чем дольше стоишь — тем больше тебя засасывает. Надо выбираться», — посоветовала Ксенофонтова.
Напомним, после 9-летнего фактического брака с адвокатом Александром Рыжих актрисе пришлось четыре года отстаивать в суде право на воспитание их совместной дочери Софьи. Женщина доказывала суду, что она хорошая мама и в состоянии заботиться о своих детях.
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Звёзды , Александр Рыжих , Елена Ксенофонтова
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