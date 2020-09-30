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Петр Листерман назвал сумму, за которую свел Ирину Шейк с Криштиану Роналду 

Teleprogramma.pro 57 минут назад
Листерман назвал сумму, за которую свел Шейк с Роналду
Фото: Globallookpress.com
Известный сводник звезд Петр Листерман во время интервью Дмитрию Гордону для его Ютуб-канала озвучил сумму, за которую в свое время свел модель из России Ирину Шейк и португальского футболиста Криштиану Роналду. Они были вместе на протяжении пяти лет — с 2010 по 2015 год. По его словам, он попросил тогда сто тысяч долларов. При этом он заметил, что сейчас за подобные знакомства со звезд берет куда меньше. Всему виной кризис.

«Раньше это было 100 тысяч долларов, сейчас 30. Клиентов стало меньше. Но у меня в контракте есть пункт, что олигарх может отблагодарить меня в случае свадьбы. Иногда сумма благодарности составляет 100 тысяч долларов, иногда меньше».

Также Листерман заметил, что у него в жизни было огромное количество жен. Больше пяти лет с одной девушкой он жить не может. Причем, как сказал сводник, претендовать на его сердце имеют право девушки до 25 лет.
Отметим, что сейчас Петру Листерману уже 62 года. В мире шоу-бизнеса он пользуется огромным уважением и авторитетом.
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Звёзды , Петр Листерман , Криштиану Роналду , Ирина Шейк , Дмитрий Гордон
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