Пользователи TikTok высмеяли телеведущего Андрея Малахова , записавшего видео в полуобнаженном виде. За день ролик, в котором он позирует с голым торсом, набрал около восьми миллионов просмотров.

Некоторые пользователи начали шутить о том, что видео объясняет популярность передач Малахова среди их старших родственников.

«Теперь понятно, почему у меня бабушка смотрит тебя 24 на 7», — написала Розалия Рамоненко.

«Я понял теперь, почему его все бабки любят. Да он бабулечный краш!» — добавил kcixogd.

Некоторые комментаторы обратили внимание Малахова на то, что тренды TikToka обычно повторяют люди значительно младше него.

«Дядя Андрей, вы чего?» — спросила телеведущего девушка с ником barbie. «Я, кажется, постарел только что», — написал Магомед Габибулаев. «Кто продает глаза, которые этого не видели?» — пошутила claud. Многие отметили, что после видео с полуобнаженным Малаховым им «хватит на сегодня TikTok».