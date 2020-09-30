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Полуобнаженного Малахова высмеяли в сети 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Пользователи TikTok высмеяли телеведущего Андрея Малахова, записавшего видео в полуобнаженном виде. За день ролик, в котором он позирует с голым торсом, набрал около восьми миллионов просмотров.
Некоторые пользователи начали шутить о том, что видео объясняет популярность передач Малахова среди их старших родственников.
«Теперь понятно, почему у меня бабушка смотрит тебя 24 на 7», — написала Розалия Рамоненко.

«Я понял теперь, почему его все бабки любят. Да он бабулечный краш!» — добавил kcixogd.

Некоторые комментаторы обратили внимание Малахова на то, что тренды TikToka обычно повторяют люди значительно младше него.
«Дядя Андрей, вы чего?» — спросила телеведущего девушка с ником barbie. «Я, кажется, постарел только что», — написал Магомед Габибулаев. «Кто продает глаза, которые этого не видели?» — пошутила claud. Многие отметили, что после видео с полуобнаженным Малаховым им «хватит на сегодня TikTok».
Ранее продюсер и медиаменеджер Александр Митрошенков объяснил феномен ток-шоу Андрея Малахова. Митрошенков сравнил их с произведениями Чехова и назвал их задачей актуальное отражение жизни современной России. «Это не какие-то там "желтые истории", как считают некоторые. Если спросите, какой все-таки жанр у проекта, отвечу, что "Прямой эфир" — не ток-шоу, а скорее документальный сериал о нашей жизни», — сказал продюсер.
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Женский форум
Звёзды , Видео , Александр Митрошенков , Андрей Малахов
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