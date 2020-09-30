Ксенофонтова дала совет женам, страдающим от тиранов 

Актриса Елена Ксенофонтова рассказала, что нужно делать, если женщина хочет уйти от тирана. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Звезда рассказала, что для выхода из отношений с абьюзером нужно иметь большую силу духа, так как общество часто делает виноватой саму женщину.
«Главное в подобной ситуации — быстрее признать проблему. Мы, женщины, долго отказываемся верить в то, что проблема существует. Мы все время думаем, что рассосется, человек поймет, что-то изменится — просто надо подождать. Ожидание — болото. Чем дольше стоишь — тем больше тебя засасывает. Надо выбираться»
Ранее "Рамблер" сообщал, что у Баскова заподозрили тайную жену и ребенка.