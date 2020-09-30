Ксенофонтова дала совет женам, страдающим от тиранов 

«Главное в подобной ситуации — быстрее признать проблему. Мы, женщины, долго отказываемся верить в то, что проблема существует. Мы все время думаем, что рассосется, человек поймет, что-то изменится — просто надо подождать. Ожидание — болото. Чем дольше стоишь — тем больше тебя засасывает. Надо выбираться»