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Ксенофонтова дала совет женам, страдающим от тиранов 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Актриса Елена Ксенофонтова рассказала, что нужно делать, если женщина хочет уйти от тирана. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Звезда рассказала, что для выхода из отношений с абьюзером нужно иметь большую силу духа, так как общество часто делает виноватой саму женщину.

«Главное в подобной ситуации — быстрее признать проблему. Мы, женщины, долго отказываемся верить в то, что проблема существует. Мы все время думаем, что рассосется, человек поймет, что-то изменится — просто надо подождать. Ожидание — болото. Чем дольше стоишь — тем больше тебя засасывает. Надо выбираться»

Ранее "Рамблер" сообщал, что у Баскова заподозрили тайную жену и ребенка.
Звёзды , Видео , Елена Ксенофонтова
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