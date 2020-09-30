Модель и спортсмен были вместе на протяжении пяти лет, с 2010 по 2015 год. Их считали одной из самых ярких пар среди звезд. Листерман рассказал, что тогда получил сто тысяч долларов. При этом он отметил, что сейчас такие услуги стоят гораздо дешевле из-за падения спроса.