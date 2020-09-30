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Листерман раскрыл сумму, за которую свел Шейк с Роналду

Елизавета Назарова
2 часа назад
Известный сводник звезд Петр Листерман рассказал, сколько ему дали за то, что он свел Ирину Шейк с португальским футболистом Криштиану Роналду. Об этом он сообщил в интервью Дмитрию Гордону.
Модель и спортсмен были вместе на протяжении пяти лет, с 2010 по 2015 год. Их считали одной из самых ярких пар среди звезд. Листерман рассказал, что тогда получил сто тысяч долларов. При этом он отметил, что сейчас такие услуги стоят гораздо дешевле из-за падения спроса.
«Раньше это было 100 тысяч долларов, сейчас 30. Клиентов стало меньше. Но у меня в контракте есть пункт, что олигарх может отблагодарить меня в случае свадьбы. Иногда сумма благодарности составляет 100 тысяч долларов, иногда меньше»
Ранее "Рамблер" показывал, как в молодости выглядела Ирина Шейк.
Звёзды,Дмитрий Гордон,Петр Листерман,Ирина Шейк,Криштиану Роналду,
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