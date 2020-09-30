Малахова высмеяли за видео без футболки 

Телеведущего Андрея Малахова высмеяли в Сети за видео в полуобнаженном виде. На ролик обратили внимание пользователи TikTok.
Они подшутили над Малаховым, сказав, что теперь понятно, почему его передачи такие популярные:
«Теперь понятно, почему у меня бабушка смотрит тебя 24 на 7».
«Я понял теперь, почему его все бабки любят. Да он бабулечный краш!».
Некоторые посчитали, что в таком возрасте уже не следуют трендам TikToka.
«Дядя Андрей, вы чего?».
«Я, кажется, постарел только что».
«Кто продает глаза, которые этого не видели?».
Другие пользователи написали, что после видео с обнаженным торсом Малахова им «хватит на сегодня TikTok». Видео посмотрели около восьми миллионов человек.
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