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Малахова высмеяли за видео без футболки 

Анастасия Иванова 1 час назад
Телеведущего Андрея Малахова высмеяли в Сети за видео в полуобнаженном виде. На ролик обратили внимание пользователи TikTok.
Они подшутили над Малаховым, сказав, что теперь понятно, почему его передачи такие популярные:

«Теперь понятно, почему у меня бабушка смотрит тебя 24 на 7».


«Я понял теперь, почему его все бабки любят. Да он бабулечный краш!».

Некоторые посчитали, что в таком возрасте уже не следуют трендам TikToka.

«Дядя Андрей, вы чего?».

«Я, кажется, постарел только что».

«Кто продает глаза, которые этого не видели?».

Другие пользователи написали, что после видео с обнаженным торсом Малахова им «хватит на сегодня TikTok». Видео посмотрели около восьми миллионов человек.
Ранее "Рамблер" сообщал, что у Баскова заподозрили тайную жену и ребенка.
Звёзды , Видео , Андрей Малахов
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