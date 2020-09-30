Не все люди могут простить предательство, но иногда именно оно становится началом нового витка в отношениях.

Когда пара кажется вам образцовой, не торопитесь очаровываться. Часто за закрытыми дверьми в отношениях царит разруха. А порой проблемы приходят вовсе неожиданно — жизнь неоднозначна, и все в ней случается по-разному даже для вроде бы похожих людей.

Последняя ситуация с Тарзаном и Наташей Королевой поставила светский мир на уши: никто не мог ожидать такого происшествия в паре, которая, как всем было заметно, живет в мире и любви.

Хорошо, что они смогли пройти через общественное осуждение вместе и не расстались. В этом материале также расскажем о других парах, которые продолжили отношения после измены. Сильные они люди или слабые — это решать не нам.

Анфиса Чехова

Сейчас телеведущая не замужем, но в своем последнем браке, как сама признавалась, прощала измены.

«Те измены, с которыми я сталкивалась в своей жизни, я прощала, я находила в себе силы не делать из этого драму», — отмечала она в интервью в программе «Судьба человека».

Гурам Баблишвили , с кем она родила сына и жила в браке некоторое время, публично признавался в неверности. Анфиса считает, что из-за пары случаев хождения на сторону не стоит разрушать годы счастливой жизни. Считать ли жизнь, в которой вас обманывают, счастливой или относиться к этому скептически — как вы считаете?

Екатерина Трофимова

В 2001 году белокурая красотка обручилась с рок-музыкантом Владимиром Кузьминым , который был популярен в то время и до сих пор любим публикой. Спустя 17 лет пара заявила о расставании из-за нового романа Кузьмина с молодой леди. Однако эти отношения просуществовали недолго — мужчина вернулся к жене. Позже, отмечая 19-ую годовщину со дня свадьбы, он поблагодарил жену, что она сумела его простить и принять назад.

Ксения Бородина

Многие поклонники помнят, с какой агрессией Ксения писала об изменах в браке с Курбаном Омаровым . Сперва Бородина была серьезно настроена на развод, но после смогла простить мужа.

А заодно избавилась от пары подруг: примерно в то же время она не стала общаться с Катей Жужей и Аленой Водонаевой.

Официального подтверждения того, что причина была в ревности любимого к подругам или чего хуже, не было.

Оксана Самойлова

Еще один пример такой же модели поведения, как у Ксении, — блогер Оксана Самойлова . Об их конфликте с Джиганом было слышно везде. Самую инстаграмную семью подкосило рождение четвертого ребенка: то ли от счастья, то ли по другим причинам рэпер не смог контролировать себя. Джиган провел скандальный прямой эфир, после которого стало ясно — семейные отношения не клеятся. Однако позже Оксана простила любимого и вернулась к тому, кто «ласково» называет ее «Вась».

Ирина Горбачева