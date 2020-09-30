Не все люди могут простить предательство, но иногда именно оно становится началом нового витка в отношениях.
Когда пара кажется вам образцовой, не торопитесь очаровываться. Часто за закрытыми дверьми в отношениях царит разруха. А порой проблемы приходят вовсе неожиданно — жизнь неоднозначна, и все в ней случается по-разному даже для вроде бы похожих людей.
Последняя ситуация с Тарзаном и Наташей Королевой
поставила светский мир на уши: никто не мог ожидать такого происшествия в паре, которая, как всем было заметно, живет в мире и любви.
Хорошо, что они смогли пройти через общественное осуждение вместе и не расстались. В этом материале также расскажем о других парах, которые продолжили отношения после измены. Сильные они люди или слабые — это решать не нам.
Анфиса Чехова
Сейчас телеведущая не замужем, но в своем последнем браке, как сама признавалась, прощала измены.
«Те измены, с которыми я сталкивалась в своей жизни, я прощала, я находила в себе силы не делать из этого драму», — отмечала она в интервью в программе «Судьба человека».
Гурам Баблишвили
, с кем она родила сына и жила в браке некоторое время, публично признавался в неверности. Анфиса
считает, что из-за пары случаев хождения на сторону не стоит разрушать годы счастливой жизни. Считать ли жизнь, в которой вас обманывают, счастливой или относиться к этому скептически — как вы считаете?
Екатерина Трофимова
В 2001 году белокурая красотка обручилась с рок-музыкантом Владимиром Кузьминым
, который был популярен в то время и до сих пор любим публикой. Спустя 17 лет пара заявила о расставании из-за нового романа Кузьмина с молодой леди. Однако эти отношения просуществовали недолго — мужчина вернулся к жене. Позже, отмечая 19-ую годовщину со дня свадьбы, он поблагодарил жену, что она сумела его простить и принять назад.
Ксения Бородина
Многие поклонники помнят, с какой агрессией Ксения
писала об изменах в браке с Курбаном Омаровым
. Сперва Бородина была серьезно настроена на развод, но после смогла простить мужа.
А заодно избавилась от пары подруг: примерно в то же время она не стала общаться с Катей Жужей и Аленой Водонаевой.
Официального подтверждения того, что причина была в ревности любимого к подругам или чего хуже, не было.
Оксана Самойлова
Еще один пример такой же модели поведения, как у Ксении, — блогер Оксана Самойлова
. Об их конфликте с Джиганом было слышно везде. Самую инстаграмную семью подкосило рождение четвертого ребенка: то ли от счастья, то ли по другим причинам рэпер не смог контролировать себя. Джиган провел скандальный прямой эфир, после которого стало ясно — семейные отношения не клеятся. Однако позже Оксана простила любимого и вернулась к тому, кто «ласково» называет ее «Вась».
Ирина Горбачева
Популярная актриса в интервью Дудю признавалась, что в последнем браке простила мужу измену. Однако позже их отношения восстановить до прежнего состояния было невозможно — женщина не сумела забыть нанесенную ей обиду. Брак с Григорием Калининым
закончился после 8 лет совместной жизни, но бывшие супруги остались друг другу добрыми друзьями. «Нам обоим стало очевидно, что нет смысла продолжать это все», — заключила звезда.