Стала известна реакция Степаненко на сына Петросяна 

Заслуженная артистка РФ Елена Степаненко тяжело приняла новость, что Евгений Петросян стал отцом. Появление на свет маленького Вагана стало для неё настоящим ударом, заявил сатирик Леонид Натапов.

Евгений Ваганович не хотел сглазить своё счастье, боялся, чтобы его бывшая жена Лена Степаненко, с которой они по-прежнему делят в суде своё миллиардное состояние, узнала об этом ребёнке раньше времени. А Танечка Брухунова просто боялась, что Лена Степаненко по-женски ей позавидует, — отметил друг Петросяна в интервью KP.RU.

По его словам, Брухунова, ставшая новой женой шоумена, боялась женской зависти со стороны Степаненко. Бывшая жена Петросяна за 30 лет брака так и не смогла стать матерью.

Петросян в день своего рождения, 16 сентября, впервые опубликовал фото ребёнка. После чего возобновились разговоры, сама рожала Брухунова или же супруги прибегли к услугам суррогатной матери. Но юморист однозначно заявил в Instagram, что сына ему родила именно жена.