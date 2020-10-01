Агутин признался в сексе втроем

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Заслуженный артист России Леонид Агутин признался, что занимался сексом втроем. Певец сделал заявление на передаче «Музыкалити» с ведущим Максимом Галкиным , выпуск опубликован на YouTube-канале Gazgolder.

«Занимались сексом втроем?» — спросил Галкин у Агутина и другого участника программы, артиста Недры (настоящее имя — Иван Ворошилов).

Ворошилов ответил на вопрос отрицательно, в то время как Агутин заявил: «Так точно».

«Понравилось?» — задал ведущий уточняющий вопрос.

«Думаю, так точно», — ответил 52-летний Агутин.

Артист не стал раскрывать подробности секса втроем.