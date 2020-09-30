«Без Джигана ей грозит долговая яма»

Блогер Лена Миро раскритиковала супругу Джигана Оксану Самойлову. По ее мнению, жена рэпера подражает Кайли Дженнер.
Самойлова анонсировала запуск своей линейки косметики, дизайн которой очень похож на то, что продает американская миллиардерша.
"Вусмерть уботексированная баба не первой и даже уже не второй свежести строит из себя лолиту и впаривает антивозрастную косметику в розовой упаковке", — написала Миро.
Кадр из видео
По мнению блогера, Оксана Самойлова не смогла придумать ничего сама и решила скопировать все у Кайли Дженнер:
"Умственные способности Оксанки оставляют желать лучшего: фантазия — скудненькая, креатив — ну, примерно как у валяющейся у стены гири в качалке. Как следствие, оформление косметики от Оксанки сильно-сильно напоминает оформление косметики от Кайли Дженнер. Тот же розовый, те же баночки, и даже перчатки с долларами в промо-ролике у Оксанки — плохая копия «долларовых» перчаток у Кайли?".
Миро считает, что Самойлова не ушла от Джигана, потому что она не способна финансово обеспечить себя:
"Все правильно сделала Оксанка: без Джигана ей с ее невысокими умственными способностями и очень хлипкой предпринимательской жилкой грозит банкротство, забвение и долговая яма".
Ранее "Рамблер" сообщал, что Лена Миро осудила кассиршу, которая украла деньги ради мужа-игромана.