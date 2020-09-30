Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Миро высмеяла Самойлову за плагиат 

Анастасия Иванова 2 часа назад
«Без Джигана ей грозит долговая яма»
Фото: @samoylovaoxana
Блогер Лена Миро раскритиковала супругу Джигана Оксану Самойлову. По ее мнению, жена рэпера подражает Кайли Дженнер.
Самойлова анонсировала запуск своей линейки косметики, дизайн которой очень похож на то, что продает американская миллиардерша.

"Вусмерть уботексированная баба не первой и даже уже не второй свежести строит из себя лолиту и впаривает антивозрастную косметику в розовой упаковке", — написала Миро.

Кадр из видео
По мнению блогера, Оксана Самойлова не смогла придумать ничего сама и решила скопировать все у Кайли Дженнер:

"Умственные способности Оксанки оставляют желать лучшего: фантазия — скудненькая, креатив — ну, примерно как у валяющейся у стены гири в качалке. Как следствие, оформление косметики от Оксанки сильно-сильно напоминает оформление косметики от Кайли Дженнер. Тот же розовый, те же баночки, и даже перчатки с долларами в промо-ролике у Оксанки — плохая копия «долларовых» перчаток у Кайли?".

Миро считает, что Самойлова не ушла от Джигана, потому что она не способна финансово обеспечить себя:

"Все правильно сделала Оксанка: без Джигана ей с ее невысокими умственными способностями и очень хлипкой предпринимательской жилкой грозит банкротство, забвение и долговая яма".

Ранее "Рамблер" сообщал, что Лена Миро осудила кассиршу, которая украла деньги ради мужа-игромана.
Видео дня. Как выглядели звезды до славы
Женский форум 1
Звёзды , Оксана Самойлова , Лена Миро
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бездарное существо, пытающееся заработать»
«Бездарное существо, пытающееся заработать»
Как выглядит обладательница самых больших губ
Как выглядит обладательница самых больших губ
Одинокий холостяк решил продать себя в Facebook
Одинокий холостяк решил продать себя в Facebook
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
Самые громкие измены российского шоу-бизнеса
11:36
Самые громкие измены российского шоу-бизнеса
Любовь Звёзды
Раскрыты мифы о лазерной эпиляции
06:13
Раскрыты мифы о лазерной эпиляции
Красота
Россиянам объяснили, как определить хороший мед
02:48
Россиянам объяснили, как определить хороший мед
Еда
Раскрыто, как правильно срывать яблоки с веток
03:15
Раскрыто, как правильно срывать яблоки с веток
Дом и сад
Джигурда рассказал про банный досуг с Волочковой
02:50
Джигурда рассказал про банный досуг с Волочковой
Звёзды
Шуфутинский тайно женился на юной танцовщице
02:32
Шуфутинский тайно женился на юной танцовщице
Звёзды Любовь
Зрителям показали кукол вместо красоток-моделей
07:01
Зрителям показали кукол вместо красоток-моделей
Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение