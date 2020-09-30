«Без Джигана ей грозит долговая яма»

Самойлова анонсировала запуск своей линейки косметики, дизайн которой очень похож на то, что продает американская миллиардерша.

"Вусмерть уботексированная баба не первой и даже уже не второй свежести строит из себя лолиту и впаривает антивозрастную косметику в розовой упаковке", — написала Миро.

Кадр из видео

По мнению блогера, Оксана Самойлова не смогла придумать ничего сама и решила скопировать все у Кайли Дженнер:

"Умственные способности Оксанки оставляют желать лучшего: фантазия — скудненькая, креатив — ну, примерно как у валяющейся у стены гири в качалке. Как следствие, оформление косметики от Оксанки сильно-сильно напоминает оформление косметики от Кайли Дженнер. Тот же розовый, те же баночки, и даже перчатки с долларами в промо-ролике у Оксанки — плохая копия «долларовых» перчаток у Кайли?".

Миро считает, что Самойлова не ушла от Джигана, потому что она не способна финансово обеспечить себя: