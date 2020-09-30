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«Лучше не шути с нами»: фанаты Королевой атаковали возлюбленную Тарзана 

Анастасия Иванова 2 часа назад
«Бездарное существо, пытающееся заработать»
Фото: @koroleva__star
Актриса Анастасия Шульженко пожаловалась на угрозы от поклонников певицы Наташи Королевой. Девушку обвиняют в том, что она вступила в связь с женатым Тарзаном и теперь пытается заработать деньги на этой истории. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Шульженко начали писать оскорбления в мессенджеры:

"Бездарное существо, пытающееся заработать хайпом и грязным пиаром, потому что больше ни на что не способна. Мерзкая т*****а залезшая в койку чужого мужа, и пытаешь строить жертву из себя (…) Запомни, не ты жертва, а Сережа".

Девушке даже пригрозили тюрьмой и призвали исчезнуть:

"Мы все о тебе знаем. Лучше не шути с нами! Удали все видео, верни все и исчезни. Ты не понимаешь, с кем играешь. (…) Будешь в тюрьме играть свою лучшую роль".

Однако она сохраняет все переписки и передает их своему адвокату.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Королева назвала период, в который изменяют мужья.
Звёзды , Анастасия Шульженко , Наташа Королева
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