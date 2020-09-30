Актриса Анастасия Шульженко пожаловалась на угрозы от поклонников певицы Наташи Королевой. Девушку обвиняют в том, что она вступила в связь с женатым Тарзаном и теперь пытается заработать деньги на этой истории. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Шульженко начали писать оскорбления в мессенджеры:
"Бездарное существо, пытающееся заработать хайпом и грязным пиаром, потому что больше ни на что не способна. Мерзкая т*****а залезшая в койку чужого мужа, и пытаешь строить жертву из себя (…) Запомни, не ты жертва, а Сережа".
Девушке даже пригрозили тюрьмой и призвали исчезнуть:
"Мы все о тебе знаем. Лучше не шути с нами! Удали все видео, верни все и исчезни. Ты не понимаешь, с кем играешь. (…) Будешь в тюрьме играть свою лучшую роль".
Однако она сохраняет все переписки и передает их своему адвокату.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Королева назвала период, в который изменяют мужья.