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Была ли измена: бывшие пассии Тимати переругались, вспомнив прошлое с рэпером 

Teleprogramma.pro и ещё 4 3 часа назад
Решетова и Шишкова переругались из-за Тимати
Фото: Global look press
На просторах интернет-пространства разгорелись нешуточные страсти из-за Тимати. Собственно, ссорятся две стороны — его бывшие пассии, родившие ему детей, Алена Шишкова и Анастасия Решетова.
Блондинка опубликовала провокационный stories в Instagram, неожиданно сообщив, что ее благоверный изменял ей с брюнеткой еще в тот момент, когда ты носила под сердцем его ребенка.
@missalena.92
Потом девушка удалила свой пост, но его многие успели сохранить. Не остался он незамеченным и для Решетовой. Та отреагировала также — в истории микроблога.

«Не знаю, зачем Алена написала это. Мы с Тимуром ей говорили, как было и не раз», — стала оправдываться Анастасия.

По ее утверждению, они сошлись в тот момент, когда дочке Юнусова было уже 4 месяца и в отношениях он ни с кем не состоял.
@volkonskaya.reshetova
Позже девушка сказала своим подписчикам, что усвоила этот жизненный урок и больше никогда не станет рассказывать фолловерам о своей частной жизни.
Напомним, недавно Тимати и Решетова сообщили о том, что они расстались. Пара воспитывает сына Ратмира. Музыкант оставил экс-возлюбленной квартиру, а сам перебрался в дом, который строил в качестве будущего семейного гнездышка.
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Звёзды , Другое , Анастасия Решетова , Тимати
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