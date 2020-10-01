Две пассии рэпера Тимати Алена Шишкова и Анастасия Решетова публично поссорились. Алена устроила в своем профиле Instagram день ответов на вопросы от подписчиков, которые задавались в специальную форму. Отвечая на очередной вопрос, затрагивающий причины расставания Шишковой и Тимати, она не сдержалась.
@missalena.92
"Они уже летали вместе, когда я была беременна",
— написала Шишкова, тем самым обвинив Решетову в том, что она по сути увела Тимати. Позднее Шишкова удалила злополучную сториз, но многие успели сделать скрин.
Анастасия в стороне не осталась и решила прояснить ситуацию так же в своем профиле Instagram:
@volkonskaya.reshetova
Решетова утверждает, что на тот момент, когда Тимати и Анастасия познакомились, дочке рэпера и Алены было уже четыре месяца.
Спустя время, Решетова, так же как и Шишкова, удалила свое сообщение, опубликовав следующее:
@volkonskaya.reshetova
Напомним, что Анастасия Решетова и Тимати объявили о расставании. Решетова вместе с сыном Ратмиром останется в квартире, а рэпер переедет в загородный дом.
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