Актер Алексей Панин в Instagram разместил снимок, на котором запечатлен в обществе известной актрисы Марины Александровой . На кадре они сидят вместе за праздничным столом и выглядят счастливой парой.

«Это фотография — единственное, что осталось от Марины Александровой».

В комментариях пользователи стали осуждать Александрову за роман с актером, который известен своими неординарными поступками.

@actor_ap

Так одна из пользовательниц написала: «Здесь есть фото с Джигурдой, тоже с ним роман был? Люди, человек просто выкладывает фото с коллегами, а вы уже девочку с грязью смешали». На это Алексей Панин ответил: «У нас был сумасшедший роман, и это не секрет».

Отметим, что у Панина и Александровой действительно были отношения в далеком 2006 году. В те годы актриса жила с актером Александром Домогаровым, с которым постоянно ссорилась и не могла найти общего языка.

В какой-то момент она начала встречаться с Паниным. Впрочем, их отношения продлились всего около месяца. Как позже говорил сам актер, Александрова сбежала от одного сумасшедшего, намекая на Домогарова, к другому.