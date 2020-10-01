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«У нас был сумасшедший роман, и это не секрет»: Панин рассказал об отношениях с Александровой 

Teleprogramma.pro и ещё 3 3 часа назад
«У нас был сумасшедший роман, и это не секрет»
Фото: Globallookpress.com
Актер Алексей Панин в Instagram разместил снимок, на котором запечатлен в обществе известной актрисы Марины Александровой. На кадре они сидят вместе за праздничным столом и выглядят счастливой парой.

«Это фотография — единственное, что осталось от Марины Александровой».

В комментариях пользователи стали осуждать Александрову за роман с актером, который известен своими неординарными поступками.
@actor_ap
Так одна из пользовательниц написала: «Здесь есть фото с Джигурдой, тоже с ним роман был? Люди, человек просто выкладывает фото с коллегами, а вы уже девочку с грязью смешали». На это Алексей Панин ответил: «У нас был сумасшедший роман, и это не секрет».
Отметим, что у Панина и Александровой действительно были отношения в далеком 2006 году. В те годы актриса жила с актером Александром Домогаровым, с которым постоянно ссорилась и не могла найти общего языка.
В какой-то момент она начала встречаться с Паниным. Впрочем, их отношения продлились всего около месяца. Как позже говорил сам актер, Александрова сбежала от одного сумасшедшего, намекая на Домогарова, к другому.
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Звёзды , Другое , Марина Александрова , Алексей Панин
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