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Панин рассказал о романе с Александровой 

Стелла Шмель 29 минут назад
«У нас был бурный роман»
Фото: @actor_ap
Актер Алексей Панин разместил в своем профиле Instagram снимок с актрисой Мариной Александровой.
@actor_ap

"Это фотография единственное что осталось от… 😎",

— двусмысленно подписал снимок артист, намекая на любовные отношения с коллегой по цеху.
В комментариях к публикации у подписчиков была неоднозначная реакция, многие не могли поверить в то, что Александрова, актриса с безупречной репутацией, действительно встречалась с Паниным, который известен своими скандальными выходками.

"Здесь есть фото с Джигурдой, тоже с ним роман был?Люди. человек просто выкладывает фото с коллегами, а вы уже девочку с грязью смешали",

— прокомментировал снимок подписчик.
На это решил ответить сам Панин:
"У нас был сумасшедший роман и это не секрет".
Отношения у них действительно были. В 2006 году, устав от постоянных ссор с Домогаровым, Александрова ушла от него к Панину. Их роман продлился всего месяц.
Ранее "Рамблер" писал, что фанаты Королевой атаковали возлюбленную Тарзана.
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Женский форум
Звёзды , Марина Александрова , Алексей Панин
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