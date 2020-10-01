«У нас был бурный роман»

@actor_ap

"Это фотография единственное что осталось от… 😎",

— двусмысленно подписал снимок артист, намекая на любовные отношения с коллегой по цеху.

В комментариях к публикации у подписчиков была неоднозначная реакция, многие не могли поверить в то, что Александрова, актриса с безупречной репутацией, действительно встречалась с Паниным, который известен своими скандальными выходками.

"Здесь есть фото с Джигурдой, тоже с ним роман был?Люди. человек просто выкладывает фото с коллегами, а вы уже девочку с грязью смешали",

— прокомментировал снимок подписчик.

На это решил ответить сам Панин:

"У нас был сумасшедший роман и это не секрет".

Отношения у них действительно были. В 2006 году, устав от постоянных ссор с Домогаровым, Александрова ушла от него к Панину. Их роман продлился всего месяц.